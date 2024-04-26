Азаров предупредил, что Киев рискует устроить "второй Чернобыль" Азаров: Обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, подобной аварии в Чернобыле 26 апреля, 08:08 Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обстрелы Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ставят под угрозу ядерную безопасность и могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в годовщину взрыва на ЧАЭС.

Политик напомнил, что произошедшая ровно 38 лет назад авария унесла жизни сотен людей и нанесла непоправимый вред экологии. Кроме того, по словам Азарова, социальные и экономические последствия этой страшной катастрофы ощущаются и сейчас.

"Сегодня незаконная деятельность киевского режима вновь ставит под угрозу ядерную безопасность нашего континента. Киевский режим разрушает ядерные объекты, не думая о последствиях, ставя под угрозу безопасное и надёжное функционирование АЭС на Украине и повышая риски аварии. Киевский режим продолжает время от времени осуществлять провокации, которые ВСУ [Вооружённые силы Украины] реализовывают вблизи Запорожской АЭС", — подчеркнул Азаров.

По его словам, любой здравомыслящий человек осознаёт, что ВСУ ведут преступную деятельность. Азаров подчеркнул, что обстреливать крупнейшую АЭС в Европе — дело очень опасное.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Это событие стало крупнейшей катастрофой за всю историю атомной энергетики. В результате взрыва полностью разрушилась активная зона реактора, частично обрушилось здание энергоблока. Более 200 тысяч квадратных метров подверглось загрязнению, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России. Ранее Life.ru публиковал воспоминания ликвидатора аварии.

Авторы Дарья Нарыкова