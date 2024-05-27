ВСУ пять раз ударили по району водозабора в Энергодаре, ранено два человека

В результате обстрела города Энергодара Запорожской области ранения получили два сотрудника "Тепловодоканала". Всего в районе водозабора зафиксировано пять прилётов. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Пострадали два работника "Тепловодоканала". Это террористический акт. Всего в район водозабора ударили артиллерией пять раз", — цитирует Яшину ТАСС.