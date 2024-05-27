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Регион
27 мая, 14:20

ВСУ пять раз ударили по району водозабора в Энергодаре, ранено два человека

В результате обстрела города Энергодара Запорожской области ранения получили два сотрудника "Тепловодоканала". Всего в районе водозабора зафиксировано пять прилётов. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Пострадали два работника "Тепловодоканала". Это террористический акт. Всего в район водозабора ударили артиллерией пять раз", — цитирует Яшину ТАСС.

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Напомним, ранее сегодня, 27 мая, в местной администрации предупредили, что Вооружённые силы Украины ведут хаотичный артиллерийский обстрел города Энергодара. Жителей призвали не выходить на улицу.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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