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Регион

ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару и Каменке-Днепровской

Балицкий: ВСУ обстреливают Энергодар и Каменку-Днепровскую в Запорожье

29 мая, 09:19
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В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Украинские военные обстреливают Энергодар и Каменку-Днепровскую в Запорожской области, жителям рекомендовано спуститься в укрытие. Об атаке сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Идёт массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Прошу жителей населённых пунктов сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", говорится в заявлении.

Балицкий также предупредил, что беспилотники противника кружат над автодорогами у указанных населённых пунктов, поэтому водителям следует воздержаться от поездок вблизи опасной зоны.

В Запорожской области семь человек пострадали при обстреле ВСУ
В Запорожской области семь человек пострадали при обстреле ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области в ночь на 21 мая. В результате обстрела от осколочного ранения погиб мужчина 1957 года рождения. Кроме того, частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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