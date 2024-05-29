ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару и Каменке-Днепровской Балицкий: ВСУ обстреливают Энергодар и Каменку-Днепровскую в Запорожье 29 мая, 09:19 5703 5703 В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Украинские военные обстреливают Энергодар и Каменку-Днепровскую в Запорожской области, жителям рекомендовано спуститься в укрытие. Об атаке сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Идёт массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Прошу жителей населённых пунктов сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", — говорится в заявлении.

Балицкий также предупредил, что беспилотники противника кружат над автодорогами у указанных населённых пунктов, поэтому водителям следует воздержаться от поездок вблизи опасной зоны.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области в ночь на 21 мая. В результате обстрела от осколочного ранения погиб мужчина 1957 года рождения. Кроме того, частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки.

Авторы Татьяна Миссуми