Мирный житель скончался при повторном ударе ВСУ по Васильевке

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по Васильевке в Запорожской области в ночь на 21 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В результате обстрела от осколочного ранения погиб мужчина 1957 года рождения. Кроме того, частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. В настоящее время все службы города устраняют последствия случившегося.

"Выражаю свои искренние соболезнования близким и родным погибшего. Всем пострадавшим в результате преступных действий украинской власти будет оказана помощь и поддержка", — написал Балицкий в телеграм-канале.