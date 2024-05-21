Мирный житель скончался при повторном ударе ВСУ по Васильевке
Балицкий: ВСУ повторно атаковали Васильевку в Запорожской области, погиб мужчина
Разрушенный дом в Васильевке Запорожской области. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по Васильевке в Запорожской области в ночь на 21 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
В результате обстрела от осколочного ранения погиб мужчина 1957 года рождения. Кроме того, частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. В настоящее время все службы города устраняют последствия случившегося.
"Выражаю свои искренние соболезнования близким и родным погибшего. Всем пострадавшим в результате преступных действий украинской власти будет оказана помощь и поддержка", — написал Балицкий в телеграм-канале.
Глава Запорожской области дополнил, что всем пострадавшим в результате вчерашней атаки оказывается медицинская помощь. Шесть человек получают помощь в условиях стационара, а ещё два — амбулаторно.
О том, что ВСУ вели массированный обстрел Васильевки, стало известно утром в понедельник, 20 мая. В частности, были зафиксированы попадания в районе многоквартирного дома. В результате атаки не менее шести человек получили ранения.