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Регион
21 мая, 10:13

Мирный житель скончался при повторном ударе ВСУ по Васильевке

Балицкий: ВСУ повторно атаковали Васильевку в Запорожской области, погиб мужчина

Разрушенный дом в Васильевке Запорожской области. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Разрушенный дом в Васильевке Запорожской области. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по Васильевке в Запорожской области в ночь на 21 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В результате обстрела от осколочного ранения погиб мужчина 1957 года рождения. Кроме того, частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. В настоящее время все службы города устраняют последствия случившегося.

"Выражаю свои искренние соболезнования близким и родным погибшего. Всем пострадавшим в результате преступных действий украинской власти будет оказана помощь и поддержка", — написал Балицкий в телеграм-канале.

Глава Запорожской области дополнил, что всем пострадавшим в результате вчерашней атаки оказывается медицинская помощь. Шесть человек получают помощь в условиях стационара, а ещё два — амбулаторно.

В Запорожской области семь человек пострадали при обстреле ВСУ
В Запорожской области семь человек пострадали при обстреле ВСУ

О том, что ВСУ вели массированный обстрел Васильевки, стало известно утром в понедельник, 20 мая. В частности, были зафиксированы попадания в районе многоквартирного дома. В результате атаки не менее шести человек получили ранения.

Дарья Нарыкова
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