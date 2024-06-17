"Мы не можем": В МАГАТЭ объяснили, почему не обвиняют Украину в ударах по ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии не может назвать точного виновника обстрелов АЭС в запорожском Энергодаре из-за нехватки неопровержимых доказательств. Об этом в интервью газете "Известия" заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Глава организации привёл в пример беспилотники, которые часто падают на территории электростанции. Сложная траектория полёта дронов не позволяет чётко понять, откуда они были запущены. Точно определить принадлежность БПЛА невозможно даже по обломкам, заверил он. И даже если Россия или Украина поделятся с МАГАТЭ своими данными об атаках, они не будут иметь решающего значения, так как агентство является независимым и опирается лишь на собственные наблюдения.