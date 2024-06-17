"Мы не можем": В МАГАТЭ объяснили, почему не обвиняют Украину в ударах по ЗАЭС
Гросси заявил, что не обвиняет ВСУ в обстрелах ЗАЭС из-за нехватки доказательств
Международное агентство по атомной энергии не может назвать точного виновника обстрелов АЭС в запорожском Энергодаре из-за нехватки неопровержимых доказательств. Об этом в интервью газете "Известия" заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Глава организации привёл в пример беспилотники, которые часто падают на территории электростанции. Сложная траектория полёта дронов не позволяет чётко понять, откуда они были запущены. Точно определить принадлежность БПЛА невозможно даже по обломкам, заверил он. И даже если Россия или Украина поделятся с МАГАТЭ своими данными об атаках, они не будут иметь решающего значения, так как агентство является независимым и опирается лишь на собственные наблюдения.
"Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: "Вы называете грех, но не грешника". А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции, прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала чётко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку", — отметил Гросси.
А тем временем на Запорожской АЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ. Критическая ситуация возникла из-за регулярных обстрелов объекта украинскими военными.
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