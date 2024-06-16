Глава МИД Швейцарии признал невозможными все три пункта саммита без участия РФ

Все три пункта, которые заключили на "мирном саммите" по решению украинского вопроса, не могут реализоваться без России. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия. Мы выбрали эти три темы, потому что именно в них мы видим основную ценность для русских, поэтому именно здесь мы вообразили, что русские ближе всего к тому, чтобы тоже быть заинтересованными в этом", — сказал Кассис.

Он отметил, что Россию приглашать на саммит не планировалось с самого начала, однако теперь видно, что без второй стороны конфликта решать проблемы невозможно. По его словам, РФ обещали подключить к процессу, однако, каким способом можно это сделать, пока не известно.