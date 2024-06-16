Глава МИД Мексики: Россия должна быть включена в переговоры по Украине
Мексика полагает, что мировое сообщество должно оказать влияние на то, чтобы Россия непременно присутствовала при обсуждении урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила мексиканский министр иностранных дел Алисия Барсена во время своей речи на конференции по Украине в Бюргенштоке.
По её словам, Россия обязательно должна участвовать в обсуждении и лидеры стран должны сделать всё, что от них зависит, чтобы обеспечить это. Она добавила, что Мексика хочет, чтобы "мирный процесс проходил под эгидой ООН".
"Мы не можем говорить о мире, если не включаем сюда другие гуманитарные трагедии, такие как те, что происходят в секторе Газа. Международное право и Устав ООН должны уважаться в любом случае, иначе мы окажемся в той же ситуации, в которой мир был в 1939 году", — предостерегает глава МИД Мексики.
Напомним, в городе Бюргенштоке состоялся "саммит мира", посвящённый конфликту на Украине. По цепочке мировые лидеры произносили практически одинаковые фразы о том, что на таком мероприятии обязательно должна присутствовать Россия. Глава турецкого МИД намекнул на безрезультатность конференции, потому что на ней нет российской делегации. И даже несмотря на уже ставшие традиционными коллективные скандирования официальных лозунгов Украины, президент Швейцарии подчеркнула, что никакого единства между странами на конференции не было.
ТАСС / EPA / MIGUEL RODRIGUEZ