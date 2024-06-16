Глава МИД Мексики: Россия должна быть включена в переговоры по Украине

Мексика полагает, что мировое сообщество должно оказать влияние на то, чтобы Россия непременно присутствовала при обсуждении урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила мексиканский министр иностранных дел Алисия Барсена во время своей речи на конференции по Украине в Бюргенштоке.

По её словам, Россия обязательно должна участвовать в обсуждении и лидеры стран должны сделать всё, что от них зависит, чтобы обеспечить это. Она добавила, что Мексика хочет, чтобы "мирный процесс проходил под эгидой ООН".