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15 июня, 22:52

Трюдо на конференции по Украине в Швейцарии начал кричать бандеровские лозунги

Групповое фото делегатов конференции по Украине в Швейцарии. Обложка © X / WilliamsRuto

Групповое фото делегатов конференции по Украине в Швейцарии. Обложка © X / WilliamsRuto

На конференции по Украине в Швейцарии главы некоторых делегаций, включая премьера Канады Джастина Трюдо, выкрикивали бандеровские лозунги во время съёмки коллективной фотографии, следует из прямого эфира. Речь идёт о внесённом Минюстом РФ в перечень нацистских лозунге "Слава Украине, героям слава".

Начал это делать Трюдо, ещё несколько человек из делегации подхватили эти выкрики.

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Напомним, решение внести лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских Минюст России принял в январе этого года. Он стал практически официальным в современной Украине.

Анатолий Симоненко
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