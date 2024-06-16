Трюдо на конференции по Украине в Швейцарии начал кричать бандеровские лозунги
Групповое фото делегатов конференции по Украине в Швейцарии. Обложка © X / WilliamsRuto
На конференции по Украине в Швейцарии главы некоторых делегаций, включая премьера Канады Джастина Трюдо, выкрикивали бандеровские лозунги во время съёмки коллективной фотографии, следует из прямого эфира. Речь идёт о внесённом Минюстом РФ в перечень нацистских лозунге "Слава Украине, героям слава".
Начал это делать Трюдо, ещё несколько человек из делегации подхватили эти выкрики.
Напомним, решение внести лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских Минюст России принял в январе этого года. Он стал практически официальным в современной Украине.