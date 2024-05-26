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Регион
26 мая, 16:22

В Германии полицейские разогнали вечеринку в нацистском стиле

Bild: В Германии вечеринку в нацистском стиле разогнали около 70 полицейских

В Германии разогнали нацистскую вечеринку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / geogif

В Германии разогнали нацистскую вечеринку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / geogif

Вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии разогнали полицейские. Это случилось спустя лишь несколько дней после скандала вокруг похожего инцидента на острове Зильт. О необычном событии сообщило издание Bild.

На прошлой неделе стало известно, что полицейские проверяют видео с вечеринки на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Канцлер ФРГ Олаф Шольц счёл их отвратительными, сообщает издание.

Также утверждается, что полиции сообщили о том, что в арендованном доме звучат запрещённая музыка и антиконституционные лозунги. В итоге около 70 полицейских прибыли на место, прервав вечеринку. Стражи порядка провели обыск и собрали персональные данные участников мероприятия, но никого не задержали. Однако начато несколько расследований по статьям о разжигании ненависти, использовании символики антиконституционных организаций и нарушении закона об использовании наркотических веществ.

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Ранее Life.ru рассказывал о странном заявлении Олафа Шольца. Канцлер ФРГ в годовщину дня безоговорочной капитуляции вермахта и окончания Второй мировой войны в Европе не стал упоминать, что заслуга в этом принадлежит Красной армии.

Николай Рюмин
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