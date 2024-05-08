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8 мая, 13:12

Шольц "забыл" упомянуть, что Германию от нацистов освободила Красная армия

В годовщину дня безоговорочной капитуляции вермахта и окончания Второй мировой войны в Европе канцлер Германии Олаф Шольц не стал упоминать, что заслуга в этом принадлежит Красной армии. Своими мыслями он поделился в соцсети Х.

"8 мая — День освобождения Германии и мира от тирании национал-социализма. Этот день напоминает нам, что мы должны защищать мир, свободу, демократию и верховенство закона во все времена", — написал Шольц.

Сегодня, 8 мая, в Германии отмечают День освобождения, а в Европе — День Победы. Именно в этот день, 8 мая 1945 года, вступил в силу акт о капитуляции гитлеровской Германии во Второй мировой войне.

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Getty Images / Michael Kappeler

Наталья Исакова
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