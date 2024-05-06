ГРУ рассекретило тайное письмо о планах Гитлера на Сталина

Адольф Гитлер рассчитывал, что СССР сложит оружие за три недели, а Иосиф Сталин будет взят в плен. Об этом свидетельствуют данные из рассекреченных архивов советской военной разведки накануне и во время Великой Отечественной войны. Минобороны РФ передало документы в Музей Победы.

Информация, датируемая 25 марта 1941 года, подтверждает, что гитлеровская Германия собиралась устроить вторжение в Советский Союз. Среди документов также есть личная переписка фюрера с политическим руководством Румынии.

В одном из расшифрованных докладов начальнику разведывательного управления Генштаба Красной армии сказано, что немецкое руководство планировало одержать победу над СССР за три недели, взяв в плен Иосифа Сталина и советскую верхушку, заручившись подмогой пособников в стране. К августу Гитлер планировал завершить боевые действия на Восточном фронте, а к сентябрю — развернуть войска и отправить их на Англию.

В документах также упоминается, что боевой дух бойцов вермахта близился к критическим показателям на начальных этапах войны. Кроме того, упоминается и самоотверженный героизм солдат Красной армии, в связи с проявлением которого гитлеровцам приходилось вынужденно наращивать усилия в боях на Восточном фронте.