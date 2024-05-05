В Барнауле в "Ночь музеев" хотят вызвать дух Сталина на спиритическом сеансе

Во время акции "Ночь музеев" в барнаульском "Сталин-центре" планируют провести реконструкцию спиритического сеанса и вызвать дух советского лидера Иосифа Сталина. Об этом говорится на официальном сайте паноптикума.

"Дорогие друзья! Мы открываем запись на главное событие Музейной ночи в городе Барнауле: реконструкция спиритического сеанса по вызову духа Сталина по мотивам писателя Булгакова и его свиты. Место проведения — "Сталин-центр", — говорится на сайте.

Чтобы попасть на необычное мероприятие, нужно записаться в социальных сетях центра.