В Барнауле в "Ночь музеев" хотят вызвать дух Сталина на спиритическом сеансе
Иосиф Сталин. Обложка © Wikipedia
Во время акции "Ночь музеев" в барнаульском "Сталин-центре" планируют провести реконструкцию спиритического сеанса и вызвать дух советского лидера Иосифа Сталина. Об этом говорится на официальном сайте паноптикума.
"Дорогие друзья! Мы открываем запись на главное событие Музейной ночи в городе Барнауле: реконструкция спиритического сеанса по вызову духа Сталина по мотивам писателя Булгакова и его свиты. Место проведения — "Сталин-центр", — говорится на сайте.
Чтобы попасть на необычное мероприятие, нужно записаться в социальных сетях центра.
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