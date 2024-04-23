На месте музея Ленина в Финляндии откроют выставку о "восточных отношениях" Yle: В финском Тампере закроют музей Ленина, проработавший 78 лет 23 апреля, 11:02 Памятник Владимиру Ленину. Обложка © Алексей Белкин / Бизнес Online/ТАСС

В Финляндии собрались 3 ноября закрыть музей Ленина, так как он перестал соответствовать современным вызовам времени. Об этом сообщает Yle, напоминая, что учреждение было открыто в далёком 1946 году.

"Старое название уже не соответствует нашей экспозиции, оно вводит публику в заблуждение и вызывает недопонимание", — пояснил его директор Калле Каллио.

Музей действует в городе Тампере и давно перестал привлекать туристов, добавил руководитель. По его словам, здесь откроют экспозицию по теме "восточных отношений". На выставке посетителям расскажут об отношениях России и Финляндии, о советском периоде, современных реалиях, вплоть до вступления стран в НАТО. Каллио заверил, что политики не причастны к закрытию музея.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить защиту западных границ из-за втягивания Швеции и Финляндии в НАТО. Это необходимо, чтобы нейтрализовать возможные угрозы, пояснил он. Так, в финском городе Миккели — всего в 140 километрах от границы с Россией — Хельсинки планируют создать штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Предполагается, что он будет подчиняться штаб-квартире в американском Норфолке.

Авторы Татьяна Миссуми