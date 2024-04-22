"Спас нашу государственность": Зюганов заявил, что в России стали относиться к Ленину по-другому
Зюганов: Звучавшие от сумасшедших призывы вынести Ленина из Мавзолея смолкли
Владимир Ленин и Геннадий Зюганов. Фото © Shutterstock / FOTODOM, ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Призывы вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея перестали звучать после того, как требовавшие этого сумасшедшие осознали как своё безумие, так и роль революционера в становлении современной России. Такое по случаю дня рождения вождя мирового пролетариата сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"[Призывы ] уже не звучат. Уже даже сумасшедшие поняли, что они сумасшедшие", — сказал политик в беседе с kp.ru.
Зюганов напомнил, что именно Ленин первым призвал выйти из участия в Первой мировой войне без обязательных аннексий и контрибуций, за что норвежская молодёжь обратилась к своему правительству с просьбой присвоить ему Нобелевскую премию мира. А после того, как закончилась Гражданская война, Владимир Ильич, по его словам, внёс колоссальный вклад в примирение враждующих сторон и составил для страны план будущего развития, включающий в себя бесплатное образование, медицину, борьбу с беспризорностью и безграмотностью, а также рабочие места для всех.
Политик добавил, что его стратегия позволила добиться мощного толчка развития промышленности и прочих отраслей производства, а также показала, что такое настоящий гуманизм — понимание того, что именно люди являются самыми ценными членами человеческого общества. И благодаря всему вышеперечисленному Ленину удалось спасти российскую государственность.
Также собеседник издания указал на данные последнего социологического опроса, который в преддверии 134-го дня рождения Ленина провела социологическая служба ROMIR Monitoring. Исследование показало, что 63% респондентов-россиян так или иначе относятся к вождю и его роли в судьбе России положительно. Опрос проводился в период с 15 по 20 апреля в 106 городах и сёлах. В нём участвовали 1610 респондентов в возрасте от 17 лет.
К слову, с заявлением о том, что призывы вынести Ленина из Мавзолея совсем смолкли, Геннадий Андреевич слегка поторопился. Ранее Life.ru рассказывал о предложении предать тело революционера земле, прозвучавшее от вице-спикера Государственной думы Владислава Даванкова. Свою инициативу он объяснил тем, что к прошлому нашей страны нужно относиться с уважением и учиться на нём при движении в будущее, а не делать "аттракционом для туристов". Он добавил, что Владимир Ильич наверняка был бы крайне удивлён, узнав, что его мумия все эти годы находится в центре Москвы.