Учёные выдвинули новую версию смерти Ленина после вскрытия его мозга: "Сифилиса не было"

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года. С тех прошло уже чуть более 100 лет, но споры о смертельном диагнозе вождя ведутся среди специалистов медицины и науки до сих пор. Настоящей причиной его гибели стал атеросклероз с кальцификацией сосудов, уверен академик РАН, директор Института мозга Научного центра неврологии (в одной из лабораторий которого хранится мозг Ленина) Сергей Иллариошкин.

Врач-исследователь Валерий Новосёлов ранее приводил записи из дневника медиков, ухаживавших за вождём мирового пролетариата в течение двух последних лет его жизни. Из этих данных Новосёлов и сделал вывод, что причиной смерти В.И. Ульянова стал нейросифилис. Это мнение опровергает Иллариошкин, заявляя, что эксперты Института мозга не обнаружили возбудитель сифилиса Treponema pallidum ни в одном из срезов мозга Ленина.

"Не было там никакого сифилиса. У Ленина, видимо, был тяжёлый атеросклероз, связанный с генетическими особенностями. Мы нашли несколько плохих полиморфизмов, которые запускают кальциевый обмен по неблагоприятному пути. Поэтому у него был атеросклероз с ранней особой кальцификацией", — объясняет Иллариошкин "Газете.Ru".

По словам учёного, по сонной артерии "можно было стучать пинцетом, как по камню". Атеросклероз редко случается вместе с кальцификацией, но в случае с Лениным решающую роль сыграла генетика. Это придало значимости заболеванию, от которого страдал организм революционера, и с ним сериями случались повторные ишемические инсульты, заключил он.