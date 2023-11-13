Внутри были "шнуры": Врач выдал шокирующую тайну о вскрытии мозга Ленина

Учёные, проводившие вскрытие черепной коробки вождя пролетариата Владимира Ленина, рисковали и могли умереть, ведь мало кто знал о нейросифилисе у политика. Об этом рассказал "Газете.ru" врач-исследователь Валерий Новосёлов, автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив".

Он напомнил, что мозг Ленина был отдан немецкому неврологу Оскару Фогту, который провёл исследования и сделал выводы о якобы гениальности вождя. Однако тогда никто не упоминал о нейросифилисе у Ленина, а эта болезнь может выжить и в мёртвом теле, отметил Новосёлов.

"Источник болезни — в данном случае это бледная спирохета — был уничтожен не полностью, так как процесс продолжал свой ход, поэтому вероятность заразности этого биологического материала была очень высокой", — объяснил он.

Эксперт признался, что был бы очень осторожен на месте специалистов, изучавших мозг. Тем более этот орган имел явные физиологические отклонения из-за болезни. Так, по воспоминаниям врача Николая Семашко, присутствовавшего при вскрытии, артерии в мозге Ленина были похожи не на трубочки, а на шнурки, так как их стенки сильно уплотнились по мере развития недуга.

Новосёлов отметил, что сосуды при нейросифилисе становятся гораздо более непроходимыми, чем даже при атеросклерозе. Эксперт резюмировал, что при вскрытии специалисты увидели абсолютно разрушенный мозг со "шнурами", но точно не доказательства гениальности Ленина.