Голограмма Ленина рассказала на съезде комсомола, как стать коммунистом

На VII отчётно-выборном съезде Ленинского коммунистического союза молодёжи России с речью выступила голограмма Владимира Ленина. Так, голограмма революционера рассказала собравшимся о том, как стать коммунистом.

Голограмма Владимира Ленина на съезде Ленинского коммунистического союза молодёжи России. Видео © VK / Икра престолов

"Нельзя стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческими знаниями. Повторяю, было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги, не усвоив той суммы знаний, последствием которой явился сам коммунизм", — цитирует голограмму РИА "Новости".

Выступление голограммы из зала встречали лозунгом "Ленин! Партия! Комсомол!". На съезде с речью также выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, партия всегда заботилась о том, чтобы молодёжь воспитывалась "в лучших традициях нашей тысячелетней державы".