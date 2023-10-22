Профессор рассказал, почему Ленин не погиб от отравленных пуль

Более сотни лет назад, 30 августа 1918 года, в Москве произошло одно из самых громких покушений в истории XX века. Так, на столичном заводе Михельсона эсерка Фанни Каплан трижды выстрелила во Владимира Ленина отравленными пулями. Однако свойства яда были уничтожены высокой температурой в стволе пистолета, образовавшейся при выстреле. Об этом факте рассказал профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГУ Сергей Девятов, пишет kp.ru.

"Раны оказались несмертельными. Но была ещё одна угроза. Дело в том, что эсеры часто пользовались отравленными пулями. Но так как яд был растительного происхождения, то в момент выстрела высокая температура разложила зелье и оно не сработало", — сказал профессор в эфире радио "Комсомольская правда".

Как отметил Девятов, врачи отработали очень высокопрофессионально, ведь уже через полтора месяца вождь пролетариата вернулся из-за города в Москву. Также историк рассказал и о том, что в первые годы советской власти, чтобы попасть на приём к Ленину, нужно было сперва попариться в "проходной" бане в Кремле. Данная "камера прожарки" необходима была из-за распространённых в те годы эпидемий тифа и испанки, которые унесли сотни тысяч жизней.

Фанни Каплан, урождённая Фейга Хаимовна Ройтблат, напала на Ленина 30 августа 1918 года после его выступления на митинге перед рабочими завода Михельсона. Она выпустила в вождя три пули, две из которых попали в него. Каплан поймали и расстреляли без суда на территории Московского Кремля на четвёртый день после покушения.