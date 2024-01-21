Российского революционера Владимира Ленина пора захоронить рядом с матерью, тем самым выполнив волю усопшего. Такое мнение 21 января, в день столетия со смерти вождя мирового пролетариата, выразил кандидат в президенты России лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера", — написал он в телеграм-канале.

Таким образом, Слуцкий согласился в этом вопросе с политическим алгоритмом "Жириновский". Искусственный интеллект в лице основателя ЛДПР подчеркнул, что мавзолей на Красной площади, где сейчас и находится тело Ленина, раньше был важным символом, а теперь стал развлечением для туристов, как египетские пирамиды и мумии. К слову, при жизни Жириновский говорил, что из мавзолея можно сделать государственную трибуну.