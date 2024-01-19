Стало известно, как россияне относятся к идее похоронить Ленина

Около трети россиян убеждены, что тело Владимира Ленина нужно захоронить на кладбище как можно скорее. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 19 января. Около четверти респондентов (27%) тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого вождь мирового пролетариата по-прежнему дорог. Таким образом, более половины опрошенных поддерживают захоронение тела Ленина (57%), вопрос лишь в подходящем моменте, а 33% считают, что тело Ленина нужно оставить в мавзолее на Красной площади.

Любопытно, что 13 лет назад в ходе аналогичного опроса россияне отвечали по-другому. Доля тех, кто настаивал на немедленном захоронении тела вождя, была заметно выше — 43%. Тех, кто выступал за то, чтобы повременит с похоронами Ленина, было меньше — всего 18%.