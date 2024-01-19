В ГД объяснили, почему спустя век после смерти Ленина россиян больше не волнует, где лежит его тело
Депутат Матвейчев: Вопрос перезахоронения Ленина сейчас актуален
Мавзолей Ленина. Обложка © Агентство "Москва" / "Мобильный репортёр"
Интерес россиян к теме захоронения Владимира Ленина ослаб на фоне проведения специальной военной операции (СВО), введения многочисленных антироссийских санкций и перестройки экономики. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, комментируя результаты опроса ВЦИОМа.
Ранее стало известно, что более половины опрошенных россиян поддерживают захоронение тела Ленина (57%) на кладбище, вопрос лишь в подходящем моменте, а 33% считают, что его нужно оставить в мавзолее на Красной площади. При этом 13 лет назад в ходе аналогичного опроса доля тех, кто настаивал на немедленном захоронении тела вождя, была заметно выше — 43%.
Матвейчев отметил, что вождь мирового пролетариата захоронен "абсолютно официально". Об этом говорит и то, что все постановления о его теле так и называются — "о захоронении". Да и сами захоронения бывают разными, напоминает парламентарий. Например, сибирских шаманов хоронят на ёлках "воздушным способом". Есть те, кто обретает последний покой в воде, а в Тибете или в Иране тела кладут в башню на горе. Ленин же, объясняет Матвейчев, лежит ниже уровня земли, поэтому "речь может идти только о перезахоронении".
Эта тема поднималась разными политиками, сейчас мне кажется, большинство россиян считают её неактуальной. У нас идёт сейчас СВО, у нас масса всяких других вопросов, проблем, против страны введено почти 18 тысяч санкций. Перестройка экономики идёт и так далее
Парламентарий добавил, что поднимать тему перезахоронения Ленина стоит обсуждать в более спокойное время.
Напомним, в этом году исполняется 100 лет со смерти Владимира Ленина. Вождь мирового пролетариата ушёл из жизни 21 января 1924 года в подмосковной усадьбе "Большие Горки". Во время Великой Отечественной войны тело Ленина вывозили в Тюмень. Как главный учёный-биохимик страны под страхом смерти спасал тело вождя от нацистов, жары и плесени и как его потом обвинили в шпионаже и чуть не расстреляли, читайте в материале Лайфа.