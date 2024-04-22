"Удивился бы своей мумии в центре Москве": Даванков призвал захоронить Ленина, как и хотел он сам
Вице-спикер ГД Даванков в день рождения Ленина призвал предать его тело земле
Даванков в день рождения Ленина призвал предать его тело земле. Коллаж © vk.com/ Владислав Даванков, wikipedia.org
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с Life.ru призвал захоронить тело российского революционера Владимира Ильича Ленина, который появился на свет в этот день в 1870 году.
Как историк по образованию, Даванков убеждён, что прошлое надо уважать, извлекать из него уроки и учитывать при движении в будущее, "а не превращать в аттракцион для туристов".
Сам Ленин об этом не просил. И очень удивился бы, узнав, что его мумия до сих пор лежит в центре Москвы.
Владислав Даванков
Неплохим, по мнению Даванкова, вариантом было бы создание в Ульяновске историко-культурного Ленин-центра, где можно будет познакомиться с биографией Владимира Ильича и разными точками зрения на неё.
А ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью и тем самым выполнить волю усопшего. Более половины россиян тоже поддерживают захоронение тела на кладбище, вопрос лишь в подходящем моменте, а 33% отмечают, что его нужно оставить в мавзолее.