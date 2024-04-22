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22 апреля, 14:39

"Удивился бы своей мумии в центре Москве": Даванков призвал захоронить Ленина, как и хотел он сам

Вице-спикер ГД Даванков в день рождения Ленина призвал предать его тело земле

Даванков в день рождения Ленина призвал предать его тело земле. Коллаж © vk.com/ Владислав Даванков, wikipedia.org

Даванков в день рождения Ленина призвал предать его тело земле. Коллаж © vk.com/ Владислав Даванков, wikipedia.org

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с Life.ru призвал захоронить тело российского революционера Владимира Ильича Ленина, который появился на свет в этот день в 1870 году.

Как историк по образованию, Даванков убеждён, что прошлое надо уважать, извлекать из него уроки и учитывать при движении в будущее, "а не превращать в аттракцион для туристов".

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Сам Ленин об этом не просил. И очень удивился бы, узнав, что его мумия до сих пор лежит в центре Москвы.

Владислав Даванков

Неплохим, по мнению Даванкова, вариантом было бы создание в Ульяновске историко-культурного Ленин-центра, где можно будет познакомиться с биографией Владимира Ильича и разными точками зрения на неё.

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А ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью и тем самым выполнить волю усопшего. Более половины россиян тоже поддерживают захоронение тела на кладбище, вопрос лишь в подходящем моменте, а 33% отмечают, что его нужно оставить в мавзолее.

Ольга Годуненко
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