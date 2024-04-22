"Удивился бы своей мумии в центре Москве": Даванков призвал захоронить Ленина, как и хотел он сам

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с Life.ru призвал захоронить тело российского революционера Владимира Ильича Ленина, который появился на свет в этот день в 1870 году.

Как историк по образованию, Даванков убеждён, что прошлое надо уважать, извлекать из него уроки и учитывать при движении в будущее, "а не превращать в аттракцион для туристов".

Сам Ленин об этом не просил. И очень удивился бы, узнав, что его мумия до сих пор лежит в центре Москвы. Владислав Даванков