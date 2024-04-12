СМИ узнали имя покупателя подмосковной дачи Сталина "Липки-Алексеевское"
СМИ: Усадьбу Сталина купил фонд, связанный с семьёй экс-главы Кубани Ткачёвым
Усадьба "Липки-Алексеевское" в Московской области. Обложка © ТАСС / NEWS.ru /Бочаров Денис
Дачу лидера СССР Иосифа Сталина "Липки-Алексеевское" в Московской области купил фонд "Стратегическое развитие", который принадлежит бизнесмену Роману Баталову. Он является зятем экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачёва, передаёт РБК.
По данным из выписки ЕГРН, владелец объекта сменился 8 апреля. О сумме сделки не сообщается, однако известно, что в сентябре прошлого года усадьба выставлялась на торги за 403 млн рублей.
Ранее Life.ru рассказывал о продаже особняка Highgrove House, который был резиденцией короля Великобритании Карла III. По информации британских СМИ, владельцем дома стал Владимир Зеленский. Как выяснили журналисты, сумма сделки может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.