СМИ узнали имя покупателя подмосковной дачи Сталина "Липки-Алексеевское"

Дачу лидера СССР Иосифа Сталина "Липки-Алексеевское" в Московской области купил фонд "Стратегическое развитие", который принадлежит бизнесмену Роману Баталову. Он является зятем экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачёва, передаёт РБК.

По данным из выписки ЕГРН, владелец объекта сменился 8 апреля. О сумме сделки не сообщается, однако известно, что в сентябре прошлого года усадьба выставлялась на торги за 403 млн рублей.