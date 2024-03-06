Что сейчас с внуками Сталина: Кто переехал в США, кто остался на родине

После смерти Иосифа Виссарионовича род Джугашвили не закончился. Вождь народов оставил наследников: троих сыновей — Якова, Василия и приёмного Артёма, а также дочь Светлану. У них родились дети, которые прожили необычную жизнь. Чем сейчас занимаются потомки Сталина и живы ли вообще?

1. Внук Евгений Яковлевич Джугашвили (1936–2016), сын Якова и Ольги Голышевой

Почти все внуки Сталина умерли. Евгений Джугашвили. Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Евгений Яковлевич построил отличную карьеру в военной и исторической сферах. Также внук Сталина занимался политикой. В 1996 году в Грузии Евгений создал Общество идейных наследников Иосифа Сталина. В 1999-м стал лидером Народно-патриотического союза. В 2001-м возглавил Новую коммунистическую партию Грузии.

На протяжении всей жизни Евгений следил за тем, чтобы честь и достоинство его родственника никто не смог запятнать. Он регулярно подавал в суды Украины и России, если кто-то высказывался в негативном ключе против Сталина. У Евгения было два гражданства — РФ и Грузии. Он периодически менял место жительства с Москвы на Тбилиси и наоборот. Умер в 2016 году.

2. Правнук Виссарион Евгеньевич Джугашвили (родился в 1965 году)

Потомки Сталина. Фото © ТАСС / Г. Цагарели

У Виссариона есть грузинское гражданство. По роду занятий он режиссёр. Несмотря на известную фамилию, Виссарион идеалов своего прадеда не оправдал. Он наплевал на антизападные настроения своей семьи и в 2003 году уехал жить в Нью-Йорк, запросив там убежища. С тех пор об этом правнуке Сталина больше ничего не известно.

3. Правнук Яков Джугашвили (родился в 1972 году)

Судьба детей Сталина сложилась так, что род продолжился, а в семье стало на одного художника больше. Фото © Youtube / 8735678

Этим потомком вождь народов гордился бы. Яков Джугашвили сейчас живёт в Москве. Он профессиональный художник и занимается общественной деятельностью.

В 2019 году Яков отмечал важную историческую дату — 140-летие своего прадеда. По традиции он принёс на Красную площадь гвоздики и портрет своего предка. Видно, что правнук Сталина не забыл историю семьи и почитает великого вождя народов.

4. Внучка Галина Джугашвили (1938–2007), дочь Якова от второго брака с Юлией Мельцер

Дети Иосифа Сталина дали творческое потомство, среди них были представители многих гуманитарных профессий. Фото © Людмила Трухина / Wikipedia

Галина Джугашвили подалась в изучение русского языка. Она была профессиональным филологом и литературоведом. С 1990 по 2007 год внучка Сталина состояла в Союзе писателей РФ. Также с 1968 по 1997 год она работала в Институте мировой литературы имени А. Горького Российской академии наук. Умерла в 2007 году в Москве.

5. Внук Александр Бурдонский (1941–2017), сын Василия от первого брака с Галиной Бурдонской

Сын Сталина Василий воспитал талантливого режиссёра.Театральный режиссёр Александр Васильевич Бурдонский (слева) — на репетиции. Фото © ТАСС / Татьяна Кузьмина

Александр был довольно талантливым мужчиной. Он освоил профессию режиссёра-постановщика и работал в Центральном академическом театре Армии РФ. В 1996-м Бурдонский получил высшую награду среди творческой интеллигенции. Он стал народным артистом РФ.

Среди заслуг Бурдонского — около 30 постановок, которые он режиссировал с 1972 по 2016 год. Умер Александр в 2017 году в Москве в возрасте 75 лет.

6. Внук Иосиф Аллилуев (1945–2008), сын Светланы от первого брака с Григорием Морозовым

Дочь Сталина Светлана подарила семье талантливого врача. Фото © 1tv.ru

Этого потомка вождя народов природа одарила не актёрским талантом, а умением спасать людей. Иосиф был высококвалифицированным кардиологом. Он не только оперировал пациентов, но и занимался научной деятельностью. За свою работу получил соответствующий высокий статус заслуженного деятеля науки РСФСР.

Иосиф Аллилуев специализировался на изучении различных болезней сердца. Он написал более 150 работ, связанных с этой сферой. Причём его труды были популярны не только у практикующих врачей, но и у студентов. В 2008 году Аллилуев умер.