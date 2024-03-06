Внезапное отвращение к мясу оказалось симптомом злокачественной опухоли

Самое тяжёлое заболевание, при котором появляется отвращение к мясу, — рак желудка. Этот симптом может говорить о самых запущенных стадиях болезни при любой локализации опухоли, рассказала терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru.

"Нежелание есть мясо встречается и при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии. При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии", — перечислила Ольга Чиркова.

По её словам, если человек, которому раньше нравилось есть мясо, не побывав на скотобойне, начал испытывать резкое отвращение к этому продукту, то ему следует немедленно записаться на приём к врачу.