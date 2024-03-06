Внезапное отвращение к мясу оказалось симптомом злокачественной опухоли
Врач Чиркова: Отвращение к мясу возникает при запущенных стадиях рака желудка
Самое тяжёлое заболевание, при котором появляется отвращение к мясу, — рак желудка. Этот симптом может говорить о самых запущенных стадиях болезни при любой локализации опухоли, рассказала терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru.
"Нежелание есть мясо встречается и при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии. При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии", — перечислила Ольга Чиркова.
По её словам, если человек, которому раньше нравилось есть мясо, не побывав на скотобойне, начал испытывать резкое отвращение к этому продукту, то ему следует немедленно записаться на приём к врачу.
Ранее Life.ru рассказывал, какое количество мяса нужно съедать в день, чтобы быть здоровым. Диетолог отмечает, что, съев порцию индейки 100 граммов, вы закроете одну четвёртую суточной нормы белка, а 100 граммов трески закроют суточную потребность на пятую часть.
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