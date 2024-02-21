Россиянам рассказали, сколько мяса нужно съедать за день, чтобы быть здоровым

Белок является одним из главных строительных материалов для организма, без него невозможна жизнедеятельность, рост и развитие. Богаты этим веществом продукты животного происхождения: мясо, субпродукты, молочные продукты, куриные яйца, рыба, рассказала врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

"Если вы съедите порцию индейки 100 граммов, то закроете четверть суточной потребности в белке. 100 граммов рыбы, например трески, закроют суточную потребность на пятую часть. 100 граммов сои перекрывают суточную потребность в белке более чем на треть. Норма рассчитана на среднего взрослого человека", — пояснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, учёные установили, что оптимальная потребность в белке в среднем должна составлять не менее 85–90 г/сутки. Дополнительно он расходуется в случае стрессовых ситуаций, болезни, повышенной физической нагрузки, а у женщин — в период беременности и кормления грудью.

Что касается растительного белка, который содержится в сое, рисе, ржи и овсе, то он усваивается хуже, но тоже имеет важное значение для сбалансированного питания. Из продуктов животного происхождения можно получить достаточно белка, но лучше, чтобы в суточном рационе 50% составлял растительный белок.