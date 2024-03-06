Эксперт назвал три причины поездки Путина в Ставропольский край

Президент России Владимир Путин посетил "золотой треугольник", чтобы выстроить отношения между федерацией и регионом, заявил в беседе с Life.ru научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, комментируя поездку главы государства в Ставрополь.

По словам эксперта, в первую очередь, такие визиты в регионы нужны даже не из-за избирательной кампании, а для выстраивания отношений между федерацией и регионом. Он подчеркнул, что Ставрополье — важное экономическое и сельскохозяйственное звено. Не просто так Ставрополь, Краснодар и Ростов называют "золотым треугольником", отметил Журавлёв.

"Во-вторых, это форпост России на Кавказе. Заметьте, что все национальные республики фактически кавказские, они так или иначе связаны не с большим по размеру Краснодарским, а со Ставропольским краем. И приезжая, фактически президент приезжает на весь Кавказ. Это очень важное обстоятельство, потому что кавказские республики разные, они все важны, все нужны, но всё объехать один человек не может сразу. Обычно там проходили совещания республик, такая была традиция", — рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.