Журналистка Баязитова подала жалобу из-за этапирования в СИЗО-5 в Пермском крае

Журналистка и автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова обжаловала свой перевод в СИЗО-5 в Пермском крае. Как стало известно SHOT, заключённая протестует в связи с тем, что этап произошёл до апелляции приговора, и потребовала вернуть её в Москву.

В жалобе, текст которой есть в распоряжении телеграм-канала, говорится, что Баязитова полтора года пребывала в столичном СИЗО-6, а её этапирование было нарушением закона при незаконченном рассмотрении апелляции приговора. Журналистка попросту не сможет явиться на заседания, находясь в Перми.

Жалоба на перевод Александры Баязитовой в СИЗО-5 в Пермском крае. Фото © t.me / SHOT

"Найти каких-то здравых и логических причин невозможно, поскольку закон не подразумевает такого этапирования. Есть только два случая по закону — проведение следственных действий или медицинское лечение. Она подала жалобу на имя начальника СИЗО, её жалоба была не принята. Сегодня адвокат увидел её после перерыва в месяц", — рассказал адвокат Баязитовой Игорь.

Собеседник SHOT добавил, что журналистка пребывает в полной депрессии и совершенно не понимает, что происходит вокруг её дела. По его словам, во время этапирования у неё отняли всю библиотеку.