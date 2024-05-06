ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в битве при Арденнах

Германский диктатор Адольф Гитлер в 1944 году ожидал раскола между СССР и англо-американцами, чтобы объединиться с последними и вместе воевать против Союза. Об этом говорится в заявлении бывшего личного адъютанта фюрера Отто Гюнше, опубликованном ФСБ.

Арестованный в мае 1945-го Гюнше был доставлен в Москву и в 1948 году описал советскому правительству события конца лета и осени 1944-го. По его словам, на совещании в ставке в Растенбурге Гитлер констатировал, что положение немецких войск на Восточном фронте следует считать очень серьёзным.

"Но на этом этапе войны мы должны подходить к рассмотрению военного положения империи и с политических позиций. С этой точки зрения занятие Плоешти, то есть богатых нефтяных районов Румынии, русскими войсками и их дальнейшее продвижение означает для англичан потерю важных экономических позиций и политического влияния в Румынии и на Балканах", — воспроизвёл бывший адъютант слова фюрера.

Гитлер был уверен, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими неминуемо обострятся и это приведёт к открытому конфликту. Задачу Третьего рейха он видел в том, чтобы выиграть время и дать союзникам передраться. Чтобы ускорить процесс, рейхсканцлер планировал нанести внезапный удар по войскам США и Великобритании, после чего заключить мир с этими государствами и объединить силы против СССР.

В конце 1944 года германские войска в соответствии с задуманным вели наступление в Арденнах на Западном фронте, надеясь загнать в угол англо-американцев и заставить их вести сепаратные переговоры. Однако Красная армия начала массированное продвижение, и Германии пришлось перебросить силы на Восточный фронт. В итоге союзники смогли зайти на территорию Германии, и вскоре Третий рейх пал.