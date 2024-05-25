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Регион
25 мая, 20:22

Полиция сорвала закрытую БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом

Ura.ru: На организатора БДСМ-тусовки из Екатеринбурга завели уголовное дело

Под Екатеринбургом полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку, которая проходила в ночь на 25 мая на загородной базе "Волна" в Белоярском районе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

БДСМ-вечеринка под Екатеринбургом, которую прервали силовики. Фото © Ura.ru

БДСМ-вечеринка под Екатеринбургом, которую прервали силовики. Фото © Ura.ru

Представитель ведомства Валерий Горелых сообщил, что это было оперативно-профилактическое мероприятие, и пообещал позднее сообщить подробности.

Источник в силовых структурах рассказал журналистам, что был задержан организатор БДСМ-вечеринки Станислав Словиковский. С ним провели следственные действия, ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела и отпустили домой. Также сообщается об обыске у Словиковского. В назначенное время он должен явиться к следователю.

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Этот рейд стал вторым с начала года. Напомним, в феврале правоохранители побывали на другой БДСМ-вечеринке, устроенной Словиковским, — в клубе "Фабрика" в центре Екатеринбурга. В ходе осмотра заведения были обнаружены зоны для "массажа и порки", а также другие атрибуты извращённых развлечений. Гости клуба были одеты в соответствующие тематике костюмы. Полицейские проверили 270 присутствующих граждан. Были выявлены двое несовершеннолетних, в отношении родителей которых заведены административные дела по статье 5.35 КоАП РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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