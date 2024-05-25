Полиция сорвала закрытую БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку, которая проходила в ночь на 25 мая на загородной базе "Волна" в Белоярском районе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

БДСМ-вечеринка под Екатеринбургом, которую прервали силовики. Фото © Ura.ru

Представитель ведомства Валерий Горелых сообщил, что это было оперативно-профилактическое мероприятие, и пообещал позднее сообщить подробности.

Источник в силовых структурах рассказал журналистам, что был задержан организатор БДСМ-вечеринки Станислав Словиковский. С ним провели следственные действия, ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела и отпустили домой. Также сообщается об обыске у Словиковского. В назначенное время он должен явиться к следователю.