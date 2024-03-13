Коммунальщики обнаружили БДСМ-студию в подвале исторического дома в Петербурге
БДСМ-студия в подвале исторического дома в Петербурге. Фото © Фонтанка
В Северной столице БДСМ-клуб обнаружили в подвале исторического дома в Адмиралтейском районе, который именуют "Петербургом Достоевского". На интересную находку наткнулись местные коммунальщики, сообщила "Фонтанка".
Как рассказали в издании, в 14-м доме по Столярному переулку в начале марта нашли технические неисправности. Для проведения ремонта на место выехали коммунальщики, им нужно было попасть в соседнее здание — подвал дома номер 4 на той же улице. Но просто так зайти они не смогли, пришлось ждать несколько часов. После того как сотрудники наконец попали в помещение, они обнаружили в охранной зоне тепловой сети БДСМ-студию. Стены помещения были покрашены в кроваво-красный, а в одной из комнат стояли дыба и клетка.
Обнаружить необычное пространство смогли работники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Там отметили, что закон запрещает организовывать в охранных зонах теплосетей жилые и нежилые помещения, а также места для отдыха и детские площадки, так как в случае дефекта может пострадать не только имущество, но здоровье людей.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Екатеринбурге полиция пресекла проведение БДСМ-вечеринки в клубе "Фабрика". Правоохранители обнаружили в заведении двоих несовершеннолетних. Подростки находились в зоне для "массажа и порки". Сейчас решается вопрос о мерах реагирования в отношении руководства клуба.