Коммунальщики обнаружили БДСМ-студию в подвале исторического дома в Петербурге

Как рассказали в издании, в 14-м доме по Столярному переулку в начале марта нашли технические неисправности. Для проведения ремонта на место выехали коммунальщики, им нужно было попасть в соседнее здание — подвал дома номер 4 на той же улице. Но просто так зайти они не смогли, пришлось ждать несколько часов. После того как сотрудники наконец попали в помещение, они обнаружили в охранной зоне тепловой сети БДСМ-студию. Стены помещения были покрашены в кроваво-красный, а в одной из комнат стояли дыба и клетка.