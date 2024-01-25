Бойцы СВО требуют закрыть клуб в старом бомбоубежище в Курске за развратные вечеринки В Курске призвали закрыть подпольный ночной клуб, работающий в бомбоубежище 25 января, 16:54 Вечеринка в курском клубе "Убежище 13". Обложка © SHOT

В Курске военнослужащие просят прекратить работу ночного клуба "Убежище 13", который незаконно находится в противорадиационном убежище и известен развратными вечеринками с полуголыми участниками. Об этом пишет SHOT.

Вечеринка в курском клубе "Убежище 13". Видео © SHOT

Заведение находится на приграничной территории и подпольно работает уже пять лет. Как рассказали бойцы СВО, в условиях боевых действий подобные мероприятия являются неуместными — и тем более в здании убежища. К делу подключилась региональная прокуратура и обратилась в суд с требованием закрыть клуб.

Курский клуб "Убежище 13". Фото © SHOT

Курский клуб "Убежище 13". Фото © SHOT

В судебном решении подтверждается незаконный статус заведения, теперь сооружение должно перейти в государственную собственность. Однако сейчас развлечения в клубе пока продолжаются и о его закрытии не слышно.

Напомним, 21 декабря прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой. Дресс-кодом для участников стал полуобнажённый вид. В непристойных нарядах появились на мероприятии Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, рэпер Джиган и другие.

Авторы Татьяна Миссуми