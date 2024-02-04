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Двух подростков нашли на подпольной БДСМ-вечеринке с зонами "для порки" в клубе на Урале

В Екатеринбурге полиция пресекла подпольную БДСМ-вечеринку в клубе "Фабрика"

4 февраля, 09:57
В Екатеринбурге в клубе "Фабрика" полиция накрыла БДСМ-вечеринку. Обложка © VK / Моменты. Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге в клубе "Фабрика" полиция накрыла БДСМ-вечеринку. Обложка © VK / Моменты. Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге полиция пресекла проведение БДСМ-вечеринки в клубе "Фабрика", среди участников оказались двое несовершеннолетних. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

В Екатеринбурге в клубе "Фабрика" полиция накрыла БДСМ-вечеринку. Фото © VK / Моменты. Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге в клубе "Фабрика" полиция накрыла БДСМ-вечеринку. Фото © VK / Моменты. Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге в клубе "Фабрика" полиция накрыла БДСМ-вечеринку. Фото © VK / Моменты. Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге в клубе "Фабрика" полиция накрыла БДСМ-вечеринку. Фото © VK / Моменты. Новости Екатеринбурга

Силовики ворвались в клуб через полчаса после начала мероприятия. В ходе осмотра заведения обнаружены зоны для "массажа и порки", а также другие атрибуты извращённых развлечений. Гости клуба были одеты в соответствующие тематике костюмы. Полиция проверила документы у всех присутствующих.

В Екатеринбурге в клубе "Фабрика" полиция накрыла БДСМ-вечеринку. Фото © T.me / Екатское чтиво

"В рамках оперативного мероприятия было проверенно порядка 270 граждан. Составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции. Выявлено двое несовершеннолетних, в отношении родителей которых заведены административные дела 5.35 КоАП РФ", — уточнил Горелых.

Ещё три человека отказались от медосвидетельствования и были оштрафованы по статье 6.9 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о мерах реагирования в отношении руководства клуба. В МВД подчеркнули, что это был плановый, профилактический рейд. По некоторым данным, организатором вечеринки стал местный бизнесмен Станислав Словиковский, который уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за мероприятий подобного рода.

Самый голый участник вечеринки Ивлеевой пойдёт служить в армию весной
Самый голый участник вечеринки Ивлеевой пойдёт служить в армию весной

Ранее сообщалось, что в Курске военнослужащие просят прекратить работу ночного клуба "Убежище 13", который незаконно находится в противорадиационном убежище и известен развратными вечеринками с полуголыми участниками.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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