"Сто раз подумают": В Госдуме рассказали, на кого повлияет признание лозунга "Слава Украине" нацистским
Хамитов назвал ожидаемым решение признать лозунг "Слава Украине" нацистским
Решение Минюста России внести лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских было давно ожидаемым. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. По словам парламентария, оно хоть и не повлияет на настроения в Киеве, но "охладит головы отечественных молодчиков".
Пытаясь выслужиться перед Западом, они бездумно повторяют эти слова, не вспоминая (а то и не интересуясь), какой ужас творили под этим лозунгом нацисты. Я уж не говорю о том, что в сегодняшней ситуации использовать эту кричалку — значит декларировать измену Родине и публично вставать на сторону врага.
Парламентарий считает, что теперь и российские недалёкие так называемые "оппозиционеры" сто раз подумают, прежде чем выкрикивать это нацистское приветствие.
Напомним, 19 января Минюст включил четыре украинские организации и их атрибутику в список нацистских. Речь идёт об Украинской народно-революционной армии (УНРА)*, Украинской повстанческой армии* (УПА*), Украинской народной самообороне* (УНС*) и Организации украинских националистов (ОУН). В перечень нацистской атрибутики добавлен популярный у неонацистов лозунг "Слава Украине, героям слава".
* Запрещённые в России экстремистские организации.
ТАСС / Сергей Фадеичев