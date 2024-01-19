"Сто раз подумают": В Госдуме рассказали, на кого повлияет признание лозунга "Слава Украине" нацистским

Пытаясь выслужиться перед Западом, они бездумно повторяют эти слова, не вспоминая (а то и не интересуясь), какой ужас творили под этим лозунгом нацисты. Я уж не говорю о том, что в сегодняшней ситуации использовать эту кричалку — значит декларировать измену Родине и публично вставать на сторону врага.