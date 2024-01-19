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19 января, 15:35

"Сто раз подумают": В Госдуме рассказали, на кого повлияет признание лозунга "Слава Украине" нацистским

Хамитов назвал ожидаемым решение признать лозунг "Слава Украине" нацистским

Решение Минюста России внести лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских было давно ожидаемым. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. По словам парламентария, оно хоть и не повлияет на настроения в Киеве, но "охладит головы отечественных молодчиков".

Пытаясь выслужиться перед Западом, они бездумно повторяют эти слова, не вспоминая (а то и не интересуясь), какой ужас творили под этим лозунгом нацисты. Я уж не говорю о том, что в сегодняшней ситуации использовать эту кричалку — значит декларировать измену Родине и публично вставать на сторону врага.

Амир Хамитов

Депутат Государственной думы

Пытаясь выслужиться перед Западом, они бездумно повторяют эти слова, не вспоминая (а то и не интересуясь), какой ужас творили под этим лозунгом нацисты. Я уж не говорю о том, что в сегодняшней ситуации использовать эту кричалку — значит декларировать измену Родине и публично вставать на сторону врага.
Пытаясь выслужиться перед Западом, они бездумно повторяют эти слова, не вспоминая (а то и не интересуясь), какой ужас творили под этим лозунгом нацисты. Я уж не говорю о том, что в сегодняшней ситуации использовать эту кричалку — значит декларировать измену Родине и публично вставать на сторону врага.

Парламентарий считает, что теперь и российские недалёкие так называемые "оппозиционеры" сто раз подумают, прежде чем выкрикивать это нацистское приветствие.

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Напомним, 19 января Минюст включил четыре украинские организации и их атрибутику в список нацистских. Речь идёт об Украинской народно-революционной армии (УНРА)*, Украинской повстанческой армии* (УПА*), Украинской народной самообороне* (УНС*) и Организации украинских националистов (ОУН). В перечень нацистской атрибутики добавлен популярный у неонацистов лозунг "Слава Украине, героям слава".

* Запрещённые в России экстремистские организации.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ольга Годуненко
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