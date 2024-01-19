Минюст России внёс лозунг "Слава Украине" в перечень нацистской атрибутики

Российский Минюст официально включил четыре украинские организации и их атрибутику в список нацистских. Об этом сообщается в пятницу, 19 января, на сайте ведомства. Среди объединений, чья символика попала под запрет, фигурирует Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*) и Организация украинских националистов* (ОУН*). Все четыре организации были созданы в 40-е годы в результате стремления нацистской Германии создать в составе вермахта боеспособное воинское объединение из этнических украинцев.

К атрибутике перечисленных выше организаций относятся официальное приветствие "Слава Украине, героям слава"*. Этот же лозунг стал практически официальным в современной Украине. В частности, без него не обходится ни одно выступление Владимира Зеленского, ни одно заседание Верховной рады или парламента.

Напомним, что перед Новым годом Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по борьбе с неонацизмом. Документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" поддержали 118 стран, 49 проголосовали против, в том числе Канада, США, Украина и Япония.