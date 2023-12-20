Резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом поддержало 118 стран

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом информирует ТАСС.

Документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" поддержало 118 стран, 49 проголосовали против, в том числе Канада, США, Украина и Япония. Воздержалось 14 государств.

Резолюция состоит из 74 пунктов. В частности, в ней приветствуются усилия по сохранению исторической правды и оговариваются меры предотвращения отрицания преступлений против человечности, пересмотра истории и итогов Второй мировой. Документ осуждает героизацию и пропаганду нацизма, отрицание холокоста и проявления религиозной или этнической нетерпимости.