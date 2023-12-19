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19 декабря, 10:23

ООН призвала Украину разрешить использовать все языки на своей территории

ООН: Все существующие на Украине языки должны быть доступны

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину разрешить использовать на территории страны все языки, существующие в Незалежной.

Он отметил, что в ходе прошлогоднего визита на Украину понял, как важно постоянно следить за видением завтрашнего дня, чтобы сделать страну такой, в которой люди хотели бы жить после завершения конфликта.

"Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят на Украине", — сказал Тюрк, выступая в Совете по правам человека с докладом.

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Как уже рассказывал Лайф, в парламенте Украины приняли законопроект о нацменьшинствах, предполагающий ужесточение прав использования русского языка. Он предусматривает разрешение нацменьшинствам, "языки которых являются официальными языками Европейского союза", получать образование и распространять агитационные предвыборные материалы на родном языке. При этом в Венгрии заявили, что законопроект не отвечает требованиям.

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Николь Вербер
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