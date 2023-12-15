Лобода признала, что большая часть Украины говорит на русском языке
Певица Светлана Лобода "дала заднюю" в вопросе отказа от песен на русском языке. В одном из интервью она объяснила это решение распространённостью русского языка и размером своей аудитории.
"Большая часть Украины говорит на русском языке... Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая... Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке — так случилось", — сказала артистка.
Певица добавила, что не будет переводить свои русскоязычные песни, так как они "так родились" и должны такими оставаться.
Напомним, после начала спецоперации украинская певица Светлана Лобода уехала из России и отметилась целой кучей антироссийских акций, в частности раздала автографы бойцам ВСУ. Потом артистка пообещала отказаться от русского языка, но быстро "дала заднюю", выпустив на нём новую песню. К слову, на своей родине певица уже стала изгоем.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев