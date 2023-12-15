Лобода признала, что большая часть Украины говорит на русском языке

Певица Светлана Лобода "дала заднюю" в вопросе отказа от песен на русском языке. В одном из интервью она объяснила это решение распространённостью русского языка и размером своей аудитории.

"Большая часть Украины говорит на русском языке... Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая... Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке — так случилось", — сказала артистка.