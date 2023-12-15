Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 09:29

Лобода признала, что большая часть Украины говорит на русском языке

Певица Светлана Лобода "дала заднюю" в вопросе отказа от песен на русском языке. В одном из интервью она объяснила это решение распространённостью русского языка и размером своей аудитории.

"Большая часть Украины говорит на русском языке... Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая... Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке — так случилось", — сказала артистка.

Сбежавшая из России украинка Лобода спела на русском на корпоративе в Дубае

Сбежавшая из России украинка Лобода спела на русском на корпоративе в Дубае

Певица добавила, что не будет переводить свои русскоязычные песни, так как они "так родились" и должны такими оставаться.

Напомним, после начала спецоперации украинская певица Светлана Лобода уехала из России и отметилась целой кучей антироссийских акций, в частности раздала автографы бойцам ВСУ. Потом артистка пообещала отказаться от русского языка, но быстро "дала заднюю", выпустив на нём новую песню. К слову, на своей родине певица уже стала изгоем.

Автор хита "К чёрту любовь" снова подал в суд на Лободу

Автор хита "К чёрту любовь" снова подал в суд на Лободу

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Loboda (Светлана Лобода)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров