В Венгрии возмутились украинским законом о правах нацменьшинств

Новый закон о правах нацменьшинств, который был принят Верховной радой Украины, не отвечает требованиям венгерского меньшинства. Об этом на своей странице в социальной сети высказался госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко", — написал Менцер и добавил, что новый закон не соответствует требованиям венгерского меньшинства.