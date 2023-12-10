В Венгрии возмутились украинским законом о правах нацменьшинств
МИД Венгрии: Новый украинский закон о нацменьшинствах не отвечает требованиям
Новый закон о правах нацменьшинств, который был принят Верховной радой Украины, не отвечает требованиям венгерского меньшинства. Об этом на своей странице в социальной сети высказался госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
"На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко", — написал Менцер и добавил, что новый закон не соответствует требованиям венгерского меньшинства.
Напомним, в пятницу в парламенте Украины приняли законопроект о нацменьшинствах. Он предполагает ужесточение прав использования русского языка. За принятие законопроекта в Раде проголосовало 310 депутатов. Он предусматривает разрешение нацменьшинствам, "языки которых являются официальными языками Европейского союза", получать образование и распространять агитационные предвыборные материалы на родном языке.
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