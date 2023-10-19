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19 октября, 11:36

Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ опубликован в четверг, 19 октября, на официальном портале правовой информации.

Необходимость прекращения действия конвенции была продиктована тем, что Комитет министров Совета Европы существенно ограничил полномочия российского представителя в Консультативном комитете. Этот орган был создан специально для мониторинга выполнения своих обязательств странами – участницами конвенции.

Известно, что конвенция стала первым юридически обязывающим инструментом, направленным на защиту прав меньшинств во всём мире. Однако Франция, Монако, Андорра и Турция не стали его подписывать, а Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург подписали, но не ратифицировали документ.

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Напомним, что 16 февраля 2023 года Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора Совета Европы, в том числе из Устава СЕ, 22-го числа его одобрили в Совфеде. Политолог Асафов отметил, что прекращение действия договоров было неотвратимо.

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ТАСС / Артём Иванов

Марина Калегина
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