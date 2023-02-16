Политолог счёл неотвратимым выход России из договоров Совета Европы

Оценивать прекращение взаимодействия РФ с международными организациями, которые ведут недружественную политику, нужно с учётом новых реалий, заявил в беседе с Лайфом политолог Александр Асафов, комментируя выход России из договоров Совета Европы.

"Дело в том, что многие из подобных институций, из которых Россия вышла по тем или иным причинам, по этим договорам взаимодействовали скорее формально. И в данном случае, учитывая ту недружественную политику, которую против нас ведёт такая институция, как Парламентская ассамблея Совета Европы, сохранять в нынешнем положении какие-то договоры и как-то к ним относиться, мягко говоря, нецелесообразно", — считает собеседник Лайфа.

По мнению Асафова, решение Москвы избавиться от формальностей никак не повлияет на наше взаимодействие с Советом Европы, ПАСЕ, Европарламентом и другими организациями, которые поддерживают американское давление на Россию.

"Поэтому я не думаю, что стоило продолжать взаимодействовать формально. Я думаю, что есть ещё пространство для нормализации нашей международно-правовой системы, которая будет исключать такие балластные истории и заключать двусторонние или многосторонние выгодные всем странам договоры исходя из нынешних реалий, а не сохраняя инерционно наследие той эпохи, когда мир был совершенно другим", — заключил политолог.