Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора Совета Европы
Депутаты Госдумы на заседании в четверг единогласно приняли закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, в том числе Устава СЕ.
Всего было денонсировано более 20 документов, среди которых — европейские конвенции о защите прав человека, о пресечении терроризма, о местном самоуправлении и другие.
"16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. Российская Федерация исходит из того, что названная конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили своё действие для России", — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее Лайф писал, законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении нашей страны внёс в Госдуму лично президент Владимир Путин. Это произошло 17 января. В тот же день глава государства назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
LIFE / Эмин Калантаров