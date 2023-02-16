Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора Совета Европы

Депутаты Госдумы на заседании в четверг единогласно приняли закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, в том числе Устава СЕ.

Всего было денонсировано более 20 документов, среди которых — европейские конвенции о защите прав человека, о пресечении терроризма, о местном самоуправлении и другие.

"16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. Российская Федерация исходит из того, что названная конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили своё действие для России", — говорится в пояснительной записке к документу.