МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов
Министерство иностранных дел России выступает против выхода страны из Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку этот шаг стал бы подарком недругам. Но данный вопрос обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов, заявили в дипломатическом ведомстве в комментарии РБК.
"Но позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остаётся важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из неё стал бы подарком для наших недругов", — объяснили в министерстве.
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на фоне выхода России из договоров Совета Европы заявил о необходимости покинуть Всемирную торговую организацию. РФ присоединилась к ВТО в 2012 году после 18-летних переговоров. В настоящее время в организацию входит 164 государства.
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