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15 февраля, 13:01

Госдума денонсировала Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Причиной является прекращение Комитетом министров СЕ полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), занимающейся мониторингом исполнения документа.

В результате решения Комитета министров Москва лишилась возможности участвовать в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Подобные условия неприемлемы для России, из-за чего было предложено денонсировать Конвенцию и полностью прекратить участие РФ в ГРЕКО.

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Напомним, в декабре прошлого года Правительство одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в 1999 году, а 9 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму соответствующий проект. В Посольстве РФ во Франции назвали причиной решения незаконные действия со стороны СЕ.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Матвей Константинов
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