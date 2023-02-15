Госдума денонсировала Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Причиной является прекращение Комитетом министров СЕ полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), занимающейся мониторингом исполнения документа.

В результате решения Комитета министров Москва лишилась возможности участвовать в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Подобные условия неприемлемы для России, из-за чего было предложено денонсировать Конвенцию и полностью прекратить участие РФ в ГРЕКО.