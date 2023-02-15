Госдума денонсировала Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию
Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Причиной является прекращение Комитетом министров СЕ полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), занимающейся мониторингом исполнения документа.
В результате решения Комитета министров Москва лишилась возможности участвовать в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Подобные условия неприемлемы для России, из-за чего было предложено денонсировать Конвенцию и полностью прекратить участие РФ в ГРЕКО.
Напомним, в декабре прошлого года Правительство одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в 1999 году, а 9 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму соответствующий проект. В Посольстве РФ во Франции назвали причиной решения незаконные действия со стороны СЕ.
ТАСС / Антон Новодережкин