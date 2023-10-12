ГД одобрила отмену информирования Совета Европы о введении военного положения

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об отмене уведомления Совета Европы о введении или прекращении в нашей стране военного и чрезвычайного положений. Об этом сообщается на сайте ГД.

Поправки вносятся в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении". После изменений президент и МИД государства больше не должны будут докладывать об этом генеральному секретарю СЕ. При этом информирование генсека ООН останется неизменным. Вместе с тем из закона предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на Министерство иностранных дел РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.