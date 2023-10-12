Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября 2023, 14:53

ГД одобрила отмену информирования Совета Европы о введении военного положения

Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об отмене уведомления Совета Европы о введении или прекращении в нашей стране военного и чрезвычайного положений. Об этом сообщается на сайте ГД.

Поправки вносятся в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении". После изменений президент и МИД государства больше не должны будут докладывать об этом генеральному секретарю СЕ. При этом информирование генсека ООН останется неизменным. Вместе с тем из закона предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на Министерство иностранных дел РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет принят 19 октября
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет принят 19 октября

Проект федерального конституционного закона об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении и прекращении действия в России военного или чрезвычайного положения 9 августа в Госдуму внёс глава государства Владимир Путин. 20 сентября законопроект был одобрен в I чтении. Соответствующее решение поддержали более 400 депутатов.

BannerImage

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Госдума
  • Совет Европы
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar