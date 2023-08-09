Путин внёс законопроект об отмене уведомления СЕ о введении военного положения

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект федерального конституционного закона об отмене необходимости уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении и прекращении действия в РФ военного или чрезвычайного положения. Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента. Поправки вносятся в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Сейчас при введении и прекращении военного положения во всей стране или регионах от главы государства требуется уведомлять генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, касающихся ограничения прав и свобод граждан. В случае с чрезвычайным положением данная задача лежит на МИД. Также организации должны быть в курсе отмены действия военного или чрезвычайного положения.

Согласно же поправкам, президент и МИД не должны будут информировать генсека Совета Европы, а только генсека ООН. Также проект предлагает исключить из закона "О чрезвычайном положении" норму о том, что возложенные на МИД России международные обязательства вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.