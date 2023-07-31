Подписан закон о запрете регистрации на сайтах через иностранный е-mail
Путин подписал закон о запрете регистрации на сайтах РФ через иностранный е-mail
С 1 декабря 2023 года в России вступит в силу запрет регистрации на российских сайтах при помощи зарубежной электронной почты. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Когда изменения вступят в силу, на российских сайтах можно будет зарегистрироваться только по российскому же номеру телефона, через портал госуслуг или Единую биометрическую систему. Также будет возможность зарегистрироваться через другую инфосистему, которая принадлежит гражданину или юрлицу из РФ.
Ранее специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, какие файлы лучше удалить из телефона. Как отметил эксперт, люди часто хранят в смартфоне ксерокопии паспорта, фото других важных документов и даже банковских карт. Но делать этого не следует.
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