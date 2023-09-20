Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 15:21

Дума одобрила в I чтении отмену информирования СЕ о введении военного положения

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Госдума единогласно одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона об отмене информирования Совета Европы (СЕ) о введении военного положения. Решение поддержали более 400 депутатов.

Законопроект в Госдуму 9 августа внёс президент России Владимир Путин. Поправки вносятся в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Так, после изменений президент и МИД больше не будут обязаны информировать генсека Совета Европы, а только генсека ООН. Кроме того, из закона предлагается исключить норму о том, что возложенные на МИД России международные обязательства вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Россия объявила о выходе из Совета Баренцева / Евроарктического региона
Россия объявила о выходе из Совета Баренцева / Евроарктического региона
BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Совет Европы
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar