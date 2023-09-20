Дума одобрила в I чтении отмену информирования СЕ о введении военного положения

Так, после изменений президент и МИД больше не будут обязаны информировать генсека Совета Европы, а только генсека ООН. Кроме того, из закона предлагается исключить норму о том, что возложенные на МИД России международные обязательства вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.