Дума одобрила в I чтении отмену информирования СЕ о введении военного положения
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Госдума единогласно одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона об отмене информирования Совета Европы (СЕ) о введении военного положения. Решение поддержали более 400 депутатов.
Законопроект в Госдуму 9 августа внёс президент России Владимир Путин. Поправки вносятся в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".
Так, после изменений президент и МИД больше не будут обязаны информировать генсека Совета Европы, а только генсека ООН. Кроме того, из закона предлагается исключить норму о том, что возложенные на МИД России международные обязательства вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.