Россия объявила о выходе из Совета Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР), потому что деятельность объединения парализована по вине Запада с марта прошлого года, а также поскольку Москву лишают председательства. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

"Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий. В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе РФ из СБЕР", — говорится в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не прекратит выполнять свои национальные задачи на Севере и продолжит сотрудничать со странами, настроенными на конструктивный диалог и эффективное взаимодействие. Послание о принятом решении уже отослано членам СБЕР и главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

К слову, страны Северной Европы и Евросоюз приостановили сотрудничество с Россией в рамках Совета Баренцева / Евроарктического региона ещё в марте прошлого года. Тогда Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС заявили, что не имеют иного выбора.