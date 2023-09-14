Два Ту-95МС в сопровождении Су-30СМ четыре часа патрулировали Баренцево и Норвежское моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили четырёхчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, их сопровождали истребители Су-30СМ воздушно-космических сил.

Два Ту-95МС выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Видео © Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, – сообщили в Минобороны РФ.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полёт выполнялся российскими самолётами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он напомним, что летчики регулярно совершают патрулирование над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.